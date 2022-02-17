Зеленский считает бессмысленными прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Киев, 17 февраля. Украинская власть не пойдет на прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками. С таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский.

По его словам, такой диалог является бессмысленным.

Глава государства посетил позиции ВСУ в Донбассе. Он заявил о важности присутствия дипломатов и миссии ОБСЕ на Украине из-за обострения ситуации в ЛДНР. Зеленский добавил, что эвакуация Западом сотрудников своих посольств и консульств сейчас «не ко времени».

Президент Украины недавно провел телефонные переговоры с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Он проинформировал его об обстановке в Донбассе и ситуации с безопасностью в стране.