Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 19:28
19:28
Весь мир
Мощный взрыв прогремел на севере сирийской провинции Алеппо
19:25
Весь мир
Белый дом просит суд не публиковать расследование о фальсификациях на выборах-2020
19:25
Политика
Денежный вопрос: почему восстановление отношений с Белоруссией — это спасательный круг для Литвы
19:24
Общество
Серьезный сбой зафиксировали в работе Twitter
19:23
Общество
Названы самые популярные среди туристов места Курганской области
19:21
Олимпийские игры 2022
Обладательница серебра ОИ-2022 Трусова расплакалась на пресс-конференции
19:21
Видео
Иранский силач протащил 43-тонный самолет и установил новый рекорд страны
19:20
Политика
Американист Ордуханян заявил об отсутствии в США свободной прессы
19:18
Происшествия
Белгородские похитители кладбищенских оградок выплатят больше миллиона рублей
19:15
Спорт
Губерниев предложил помочь Валиевой выиграть Олимпиаду через четыре года
Все новости

Зеленский считает бессмысленными прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Политика
Зеленский считает бессмысленными прямые переговоры с ДНР и ЛНР
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 17 февраля. Украинская власть не пойдет на прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками. С таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский.

По его словам, такой диалог является бессмысленным.

Глава государства посетил позиции ВСУ в Донбассе. Он заявил о важности присутствия дипломатов и миссии ОБСЕ на Украине из-за обострения ситуации в ЛДНР. Зеленский добавил, что эвакуация Западом сотрудников своих посольств и консульств сейчас «не ко времени».

Президент Украины недавно провел телефонные переговоры с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Он проинформировал его об обстановке в Донбассе и ситуации с безопасностью в стране.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Зеленский считает бессмысленными прямые переговоры с ДНР и ЛНР
украина донбасс зеленский
Комментировать