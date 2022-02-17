Наталья Евгеньевна не держит зла на отца Алексея Купина

Антон Беккужев и Федеральное агентство новостей продолжают раскрывать секреты блогеров в проекте #БЕЗФИЛЬТРОВ. В новом выпуске ведущий пришел в гости к звездной семье Купиных.

Майя, Алексей и его мать Наталья Евгеньевна в рамках передачи поделятся своими тайнами и ответят на интересующие зрителей вопросы.

В частности, Наталья Евгеньевна рассказала, что не держит зла на биологического отца ее сына. По ее словам, они не общаются более десяти лет.

«Так жизнь сложилась», — подытожила она.

Также в новом выпуске вы узнаете, почему у Купиных до сих пор нет детей, за что сама Майя обижена на своего отца и многое другое.