Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 19:28
19:28
Весь мир
Мощный взрыв прогремел на севере сирийской провинции Алеппо
19:25
Весь мир
Белый дом просит суд не публиковать расследование о фальсификациях на выборах-2020
19:25
Политика
Денежный вопрос: почему восстановление отношений с Белоруссией — это спасательный круг для Литвы
19:24
Общество
Серьезный сбой зафиксировали в работе Twitter
19:23
Общество
Названы самые популярные среди туристов места Курганской области
19:21
Олимпийские игры 2022
Обладательница серебра ОИ-2022 Трусова расплакалась на пресс-конференции
19:21
Видео
Иранский силач протащил 43-тонный самолет и установил новый рекорд страны
19:20
Политика
Американист Ордуханян заявил об отсутствии в США свободной прессы
19:18
Происшествия
Белгородские похитители кладбищенских оградок выплатят больше миллиона рублей
19:15
Спорт
Губерниев предложил помочь Валиевой выиграть Олимпиаду через четыре года
Все новости

Наталья Евгеньевна не держит зла на отца Алексея Купина

Видео

Антон Беккужев и Федеральное агентство новостей продолжают раскрывать секреты блогеров в проекте #БЕЗФИЛЬТРОВ. В новом выпуске ведущий пришел в гости к звездной семье Купиных.

Майя, Алексей и его мать Наталья Евгеньевна в рамках передачи поделятся своими тайнами и ответят на интересующие зрителей вопросы. 

В частности, Наталья Евгеньевна рассказала, что не держит зла на биологического отца ее сына. По ее словам, они не общаются  более десяти лет. 

«Так жизнь сложилась», — подытожила она. 

Также в новом выпуске вы узнаете, почему у Купиных до сих пор нет детей, за что сама Майя обижена на своего отца и многое другое.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Наталья Евгеньевна не держит зла на отца Алексея Купина
знаменитости тизер безфильтров антон беккужев семья купиных
Комментировать