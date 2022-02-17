Зеленский не видит необходимости в присутствии иностранных военных на Украине

Киев, 17 февраля. Украине не нужны иностранные военные на ее территории, несмотря на угрозу «наступления» российских войск. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, партнеры Киева должны вкладывать свои средства в развитие Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку именно эта армия станет «гарантией безопасности» для Европы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отправился на катере по Азовскому морю в Донбасс с целью посетить передовые позиции бойцов ВСУ и проверить охрану государственной границы.