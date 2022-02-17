Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 18:01
18:00
Экономика
Архангельский прокурор Хлустиков счел справедливыми претензии к системе ЛесЕГАИС
17:54
Олимпийские игры 2022
Тарасова одним словом охарактеризовала прокат Трусовой в произвольной программе на ОИ-2022
17:52
Политика
Байден озвучил новый прогноз по «нападению» России на Украину
17:50
Шоу-бизнес
Режиссер Алексей Учитель рассказал о знакомстве с Евгением Гришковцом и поздравил его с юбилеем
17:50
Олимпийские игры 2022
Прокат Трусовой на ОИ-2022 довел до слез гендиректора ФФККР
17:50
Происшествия
Красноярец в полицейской форме угрожал убить знакомую из-за грубости в Сети
17:48
Политика
Зеленского втягивают в войну: что стоит за возможной эскалацией конфликта в Донбассе
17:48
Политика
Зеленский считает бессмысленными прямые переговоры с ДНР и ЛНР
17:47
Общество
Петербургские врачи успешно вылечили 101-летнюю пациентку с коронавирусом
17:45
Политика
Депутат Госдумы Елена Драпеко предложила «закрыть» небо над Донбассом от дронов ВСУ
Все новости

Зеленский не видит необходимости в присутствии иностранных военных на Украине

Армия
Зеленский не видит необходимости в присутствии иностранных военных на Украине
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 17 февраля. Украине не нужны иностранные военные на ее территории, несмотря на угрозу «наступления» российских войск. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, партнеры Киева должны вкладывать свои средства в развитие Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку именно эта армия станет «гарантией безопасности» для Европы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отправился на катере по Азовскому морю в Донбасс с целью посетить передовые позиции бойцов ВСУ и проверить охрану государственной границы.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Зеленский не видит необходимости в присутствии иностранных военных на Украине
украина всу зеленский
Комментировать