Белгородские похитители кладбищенских оградок выплатят больше миллиона рублей

Белгород, 17 февраля. В 2021 году с кладбища Ячнево в Белгороде было украдено свыше 30 оградок. Сумму ущерба на заседании горсовета назвал начальник управления МВД по Белгороду Александр Коробейников.

Как пишет информационное агентство «Бел.Ру», в 2021 году полицией была раскрыта целая серия из более чем 30 краж оградок с могильных захоронений на территории кладбища Ячнево. Сумма нанесенного ущерба перевалила за 1 млн рублей. Так, в августе был пойман с поличным 40-летний белгородец, который по утрам приезжал на кладбище и разбирал чугунные ограды. Затем он вывозил их на грузовике. На счету мужчины было как минимум 13 эпизодов краж.

Следствием было установлено, что задержанный уже имел судимости за подобные преступления. Свою вину он не признал, мотивируя правонарушение тем, что хотел лишь заработать.

Ранее сообщалось, что подозреваемых в серии краж мужчин задержали в подмосковном Красногорске. Их подозревают в серии краж дорогих продуктов питания.