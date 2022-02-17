Украинцы посмеялись над словами депутата Гончаренко об «остановившей вторжение» РФ бабушке

Киев, 17 февраля. Украина уже давно не представляет собой «крепость», которая может кому-то противостоять. К такому выводу пришли пользователи социальных сетей, комментируя скандальное заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.

Парламентарий в эфире телеканала «Украина 24» раскрыл «истинную» причину того, почему Россия не стала «нападать» на Украину 16 февраля. По его мнению, Москва отказалась от планов по «вторжению» из-за объявленного президентом Владимиром Зеленским Дня единения Украины. Гончаренко уверен, что именно празднования сумели «остановить» президента РФ Владимира Путина.

«Весь мир увидел фото 79-летней пенсионерки из Мариуполя, которая учится стрелять из автомата. И тут Путин понял, что на каждом его шагу будет крепость. Он осознал наш высокий боевой дух, что его и остановило», — заявил Гончаренко.

Федеральное агентство новостей /

Однако пользователи украинского сегмента интернета не поддержали слова народного избранника. Многие уверены, что Киев не способен дать отпор другим странам.

«Украина уже давно не представляет собой «крепость». Как вы собрались противостоять России?» — поинтересовался комментатор. «Порошенко начал развал страны, а Зеленский продолжил. Глупо надеяться, что нас кто-то спасет от катастрофы», — посетовал еще один юзер.

Пользователи уверены, что западные страны просто используют Украину в противостоянии с Россией, поэтому никакого «вторжения» ожидать не стоит.

«Бабуля с автоматом — Шойгу в ужасе! Срочно нужно сворачивать вторжение!» — пошутил один из украинцев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что американская разведка опозорилась сообщениями о мифическом «вторжении» на Украину.