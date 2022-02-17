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Астролог Глоба рассказал, ждать ли России новой войны в 2022 году

Армия
Астролог Глоба рассказал, ждать ли России новой войны в 2022 году
instagram.com  /  @globainstitut

Москва, 17 февраля. Крупномасштабного вооруженного конфликта в 2022 году россияне могут не ждать, считает известный астролог Павел Глоба.

Глоба в студии телеканала ОТР поделился астрологическим прогнозом на текущий год. По его словам, небесные светила не влияют на события на Земле, однако они синхронизированы с нашей планетой, ввиду чего по их положению можно предсказать будущее человечества. Астролог уточнил, что в настоящий момент Уран находится в созвездии Тельца, что наблюдалось в последний раз в конце 1930-х и в начале 1940-х годов. Глоба напомнил, что в тот период начался один из самых кровопролитных вооруженных конфликтов в истории — Вторая мировая война, однако это не значит, что и сейчас ситуация сложится таким же образом и Россию ожидает новое противостояние.

«Я могу сказать, что даже, как говорили раньше будет ли война или нет. Ответ был такой, это анекдот, конечно: войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Я даже этого сказать не могу. Все-таки камень на камне у нас останется, и даже более чем, даже стены потом построим», — прокомментировал астролог.

Ранее стало известно пророчество известной ясновидящей Ванги на февраль 2022 года. По ее словам, месяц будет нелегким для человечества.

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