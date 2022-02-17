«Ненавижу!»: Трусова эмоционально отреагировала на серебряную медаль

Пекин, 17 февраля. Российская фигуристка Александра Трусова расплакалась после присуждения серебряной медали на выступлении зимних Олимпийских игр в Пекине.

Спортсменка не смогла сдержать слезы после одиночного выступления. Российская фигуристка завоевала серебряную медаль со своей программой на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Второе место на соревновании так раздосадовало спортсменку, что она зареклась впредь выходить на лед. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 251,73 балла.

«У всех есть золотая медаль, а у меня нет! Ненавижу это! Никогда больше не выйду на лед!», — заявила фигуристка.

Первое место на соревновании досталось соотечественнице Трусовой — Анне Щербаковой. По итогам выступления она чисто откатала произвольную программу и набрала 255,95 балла.