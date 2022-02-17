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Байден сообщил, что не собирается звонить Путину

Политика
Байден сообщил, что не собирается звонить Путину
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 17 февраля. Президент США Джо Байден не планирует в ближайшее время созваниваться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет новостное агентство Reuters.

По данным американских журналистов, глава Белого дома также сообщил, что угроза «российского вторжения» на Украину якобы очень высока.

Владимир Путин и Джо Байден провели телефонные переговоры 12 февраля. Лидеры обсудили напряженную ситуацию на Украине. Американский президент отметил, что Соединенные Штаты выступают за дипломатическое урегулирование. Он также пригрозил Москве «ощутимыми последствиями» в случае «нападения» на соседнее государство.

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