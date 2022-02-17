Тарасова: Валиева была сломлена до начала личного турнира на ОИ-2022

Москва, 17 февраля. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала неудачное выступление фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. По ее словам, юная спортсменка была сломлена еще до начала личного турнира на ОИ-2022.

Валиева лидировала после короткой программы, но в итоге оказалась на четвертом месте. Фигуристка упала несколько раз, представляя произвольную программу, и получила в сумме 224,09 балла.

«Как же можно утешить Камилу? Ее убивали, убивали, убивали и убили. Мы сегодня это увидели», — высказалась об этом результате Тарасова в комментарии РИА Новости.

Напомним, Камила Валиева подверглась серьезному моральному давлению из-за скандала с результатом ее допинг-теста. В связи с сомнительными результатами пробы, сданной в конце прошлого года, фигуристке грозило отстранение от Игр в Пекине.