Бразилиа, 17 февраля. Отрыв бывшего левого президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы от нынешнего ультраправого главы страны Жаира Болсонару сократился на 5% в предвыборных опросах общественного мнения. Об этом сообщает PoderData.

Лула да Силва остается фаворитом на победу во втором туре голосования, однако его преимущество перед Болсонару сократилось с 14% до 9% за последний месяц.

Хотя ни один из политиков не зарегистрировал официально свою кандидатуру, Лула и Болсонару проводят активную предвыборную кампанию. Ожидается, что они вместе будут бороться за пост президента Бразилии во втором туре голосования.

Лула выступает за сокращение уровня бедности и улучшение положения населения в целом. Болсонару недавно также начал увеличение государственных расходов на социальные программы, которые помогли повысить уровень одобрения в период пандемии.

По данным PoderData, 40% респондентов намерены проголосовать за Лулу, в то время как 31% выбрал Болсонару. В январе левый политик получил 42% против 26% за нынешнего президента.

Тем не менее исследования Quaest и Ipespe не зарегистрировали значительных изменений уровня поддержки Лулы по сравнению с январем. Согласно их результатам, лидер Партии трудящихся (РТ) может победить и в первом туре голосования.

Бывший министр юстиции при Болсонару Сержиу Мору, который приговорил Лулу к лишению свободы по позже отмененным обвинениям в коррупции, получил 9% — на 2% больше, чем в предыдущих опросах.

За правоцентриста и бывшего губернатора штата Сеара Сиру Гомеса проголосовали 4% респондентов — на 1% больше главы штата Сан-Паулу Жуау Дории.

Визит Болсонару в Россию

Федеральное агентство новостей /

15 февраля президент Бразилии Жаир Болсонару прибыл в Москву с официальным трехдневным визитом, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным о расширении взаимодействия между странами. Согласно разным оценкам, глава государства стремится укрепить свои позиции накануне президентских выборов, запланированных на октябрь, удовлетворив интересы своего электората в сельском хозяйстве. Кроме того, Болсонару необходимо вырваться из международной изоляции, в которой находится Бразилия после потери союзника в лице Дональда Трампа.

Некоторые местные СМИ утверждают, что сотрудничество с Владимиром Путиным показывает мощь южноамериканского государства. Теплый прием Болсонару в России отражает твердое стремление Владимира Путина к сотрудничеству с Бразилией, что положительно влияет на уровень одобрения главы южноамериканской страны.