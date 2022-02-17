Путин призвал увеличить доходы россиян

Москва, 17 февраля. Президент России Владимир Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян не менее чем на 2,5%. Увеличение доходов должно опираться на экономический рост в РФ, отметил глава государства в ходе экономического совещания с правительством и Центробанком.

Ранее глава государства назвал основной проблемой российской экономики скачок инфляционных показателей. По его мнению, увеличение цен носит глобальный характер и вызвано мягкой бюджетной политикой некоторых стран.

Российский лидер также предложил выйти на устойчивый реальный рост зарплат и предпринимательского дохода. Президент заметил, что российская экономика в прошлом году показала «хороший результат», несмотря на пандемию. Путин также объявил, что начал подготовку к посланию Федеральному собранию.