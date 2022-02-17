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Путин призвал увеличить доходы россиян

Экономика
Путин призвал увеличить доходы россиян
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 февраля. Президент России Владимир Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян не менее чем на 2,5%. Увеличение доходов должно опираться на экономический рост в РФ, отметил глава государства в ходе экономического совещания с правительством и Центробанком.

Ранее глава государства назвал основной проблемой российской экономики скачок инфляционных показателей. По его мнению, увеличение цен носит глобальный характер и вызвано мягкой бюджетной политикой некоторых стран.

Российский лидер также предложил выйти на устойчивый реальный рост зарплат и предпринимательского дохода. Президент заметил, что российская экономика в прошлом году показала «хороший результат», несмотря на пандемию. Путин также объявил, что начал подготовку к посланию Федеральному собранию.

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