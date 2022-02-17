Зеленского втягивают в войну: что стоит за возможной эскалацией конфликта в Донбассе

Прибытие президента Украины Владимира Зеленского в зону конфликта на востоке страны может быть связано с его желанием заработать политические очки на фоне отъезда представителей элиты за рубеж. Подобным мнением поделился в беседе с корреспондентом ФАН экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

На фоне обострения конфликта между ДНР, ЛНР и Украиной президент Зеленский отправился на восток страны для более детального ознакомления с ситуацией на линии соприкосновения. Об этом политик 17 февраля рассказал в своем Instagram.

«Если он это реально сделал, то после массового бегства олигархов, ряда СМИ, депутатов с семьями Зеленский хочет показать, что он никуда не уехал. Особенно с учетом того, что они сегодня натворили в Донбассе. Вопрос заключается в другом. Реально ли он там был? Поскольку на видео (речь идет о первом видеоролике с военного катера, загруженном в соцсети Зеленского. — Прим. ФАН) не было видно лица», — прокомментировал этот шаг Журавко.

фото из личного архива Алексея Журавко /

Бывший парламентарий усомнился в политической субъектности украинского президента и отметил, что во многом фигура главы государства не является решающей в контексте разжигания конфликта.

«Второй вопрос — кто стоит за эскалацией? США, Англия сегодня тянут его в широкомасштабную войну в Донбассе. Это включает в себя провокации и так далее. Кроме того, даже если Зеленский не согласится, то есть третьи руки, уже на Украине, которые готовы подобные действия сотворить. Поэтому много зависит не от него», — подытожил Журавко.

В четверг, 17 февраля, Народная милиция ДНР сообщила об очередном нарушении Киевом режима прекращения огня в зоне конфликта. Позже данную информацию подтвердили в ОБСЕ.