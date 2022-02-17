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Денежный вопрос: почему восстановление отношений с Белоруссией — это спасательный круг для Литвы
Политика
Денежный вопрос: почему восстановление отношений с Белоруссией — это спасательный круг для Литвы
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Предложение Минска Вильнюсу начать открытый диалог для восстановления добрососедских отношений — это спасательный круг для экономики Литвы. И воспользоваться им нужно как можно скорей. Если же Литва продолжит политику противостояния, страну ждет естественное исчезновение. Об этом в беседе с ФАН сказал белорусский аналитик, директор Центра социальных исследований науки и технологий Андрей Сыч.

Как он объяснил, конфронтация, как и гармонизация двусторонних отношений Белоруссии и Литвы, сегодня лежит далеко за пределами общей границы. Огромную роль в этом вопросе играет отношения с Китаем. Литва пытается показать себя флагманом западного мира в борьбе с Пекином и сдерживании его развития, отмечает Сыч.

«Это сдерживание Китая Литвой выглядит, конечно, забавно и скорее напоминает попытку натянуть грелку на самосвал. В итоге треск литовской экономики раздается эхом в кошельках простых граждан. При этом коллективный Запад не спешит компенсировать инвестициями или дешевыми кредитами убытки маленькой прибалтийской республики. Ситуацию усугубляет энергетический кризис.

Литва может остаться без яиц. В птицеводстве критическая ситуация из-за роста цен на энергоресурсы. Аналогичная ситуация во всех сферах. Литовцы вынуждены массово отправляться в соседние страны в поисках более дешевых продуктов», — рассказал Сыч.

А пока литовская экономика трещит по швам, Белоруссия и Китай достигли высшей точки сотрудничества, подчеркнул собеседник ФАН. Взаимовыгодные двусторонние отношения форсируют экономическое развитие Белоруссии. Республика реализовывает масштабные инфраструктурные проекты.

Также запланирована модернизация участка трассы Брест — Москва, фактически она станет автобаном. По словам аналитика, в этот проект предполагается вложить порядка 2,5 млрд долларов.

«Восстановление дипломатических отношений через доверительный диалог, о котором говорит президент республики Александр Лукашенко, фактически является спасательным кругом для Литвы. Причем стоит поспешить воспользоваться этой возможностью. Уверен, что белорусские дипломаты могут оказать содействие литовским коллегам в восстановлении отношений с Китаем. Если же Литва и дальше продолжит свою риторику, эту страну ждет естественное исчезновение», — заявил Сыч.

Стоит отметить, что численность населения этой прибалтийской страны стремительно сокращается. Литовцы уезжают в более перспективные западные страны. В отличие от Болгарии, Польши и Латвии, откуда чаще всего уезжают работоспособные мужчины, которые зарабатывают деньги в других странах и отправляют средства семьям, Литву массово покидают женщины для поиска спутников жизни, подчеркнул собеседник ФАН.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в тексте поздравления народа Литвы с Днем восстановления Литовского государства отметил, что только искренний открытый диалог является единственным путем для возобновления добрососедских отношений.

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