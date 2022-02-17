Триполи, 17 февраля. Решения спикера ливийского парламента Агилы Салеха пользуются широкой поддержкой как населения страны, так и иностранных партнеров, в том числе России. Об этом пишет тунисское издание AlRiwak.

Аналитики агентства отмечают, что на протяжении всего затянувшегося кризиса в североафриканской стране парламент во главе с Агилой Салехом оставался единственной серьезной политической силой, способной консолидировано принимать решения, направленные на стабилизацию кризиса. Спикер Палаты представителей является одним из самых патриотичных деятелей, который работает на благо народа и не подчиняется зарубежным требованиям, направленным на продолжение хаоса в государстве. С момента вступления в должность в 2014 году политик заявлял о необходимости прийти к мирному урегулированию и провести президентские выборы в стране.

В начале 2020-го глава Палаты представителей представил инициативу по разрешению напряженности. Документ высоко оценили за рубежом, после чего он лег в основу Каирской декларации, которая положила конец вооруженному конфликту на ливийской территории.

Активная позиция, направленная на миростроительство, значительно подняла авторитет политика как в Ливии, так и за ее пределами. В частности, о своей поддержке Салеху и его усилиям по разрешению кризиса неоднократно заявляла Москва.

Представитель российского МИД Мария Захарова отметила идеи спикера, поддержав создание единых институтов с пропорциональным географическим представительством трех регионов государства, разработку новой конституции и проведение президентских и парламентских выборов. По ее словам, предложения ливийского парламентария могут стать базой для всеобъемлющего политического урегулирования на ближайшем этапе.

ФБА «Экономика сегодня» / Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

На начало 2020 года ситуация в североафриканской стране сложилась таким образом, что единственным легитимным органом власти остался парламент. Мандат переходного Правительства национального единства (ПНЕ) под руководством Абд аль-Хамида Дбейбы истек в конце декабря. Но Агила Салех смог взять ситуацию под контроль и не допустить хаоса.

На прошлой неделе депутаты проголосовали за избрание известного политика, бывшего министра внутренних дел триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башагу на пост главы новой исполнительной власти. На формирование кабмина дали 15 дней.

Согласно изданию AlRiwak, действия парламента получили большую поддержку и одобрение как внутри Ливии, так и со стороны ряда государств, в том числе России. В Москве считают, что меры, предпринимаемые Салехом, в отличие от ряда других политиков, отвечают интересам ливийского народа.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей ранее заявлял, что Салех на посту спикера Палаты представителей смог не только взять политический процесс в свои руки, но и отстоять решение парламента перед угрозой в лице специального советника Генерального секретаря ООН Стефани Уильямс. Американка, которая открыто лоббирует интересы США, настойчиво пыталась вмешаться во внутренние дела, продвигая удобного ей кандидата — Абд аль-Хамида Дбейбу.

Большинство экспертов в ливийском вопросе соглашается, что глава парламента в настоящий момент является единственной политической фигурой в Ливии. Агила Салех, несмотря на давление со стороны иностранных государств, не поддался. Западные дипломаты остались ни с чем. В данной ситуации он показал себя как сильный лидер, который может дать решительный отпор. Кроме того, отстаивание суверенного решения укрепит положение законодательного органа и поспособствует укреплению стабильности в стране.

Аналогичное мнение ранее высказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, Палата представителей является единственным легитимным органом власти в стране, поэтому решения ратифицированные Салехом законны и не могут оспариваться.