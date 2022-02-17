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Путин: российская экономика в 2021 году превысила докризисные показатели

Экономика
Путин: российская экономика в 2021 году превысила докризисные показатели
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 17 февраля. Экономика России в прошлом году продемонстрировала неплохой результат и смогла компенсировать спад 2020 года, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на экономическом совещании с правительством и Центробанком.

Глава государства отметил, что в ближайшее время необходимо повысить темпы потенциального роста российской экономики. Такая задача, по его словам, уже поставлена перед кабинетом министров.

«Отмечу, что на фоне непростой глобальной ситуации российская экономика в прошлом году показала хорошие результаты. По оценке Минэкономразвития, ВВП страны вырос на 4,6%. И таким образом отечественная экономика не только полностью компенсировала спад 2020 года, но и превысила докризисный уровень», — пояснил Путин.

Международный валютный фонд (МВФ) ранее улучшил прогноз по росту отечественного ВВП на 2023 год. Он составит 2,1% вместо прогнозируемых 2%.

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