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Сатановский: эстонская разведка не смогла разобраться с датой «вторжения ВС РФ» на Украину

Армия
Сатановский: эстонская разведка не смогла разобраться с датой «вторжения ВС РФ» на Украину
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 февраля. Российский политолог Евгений Сатановский иронично объяснил заявление официальных представителей эстонской разведки, которые перенесли дату «вторжения ВС РФ» на территорию Украины с 16 февраля на вторую половину месяца.

По мнению ученого-востоковеда Евгения Сатановского, эстонская разведслужба не смогла разобраться с днем начала якобы «неизбежного нападения российской армии» на Украину из-за путаницы в календарном стиле. Политолог рассказал об этом в эфире радиостанции «Вести FM».

«Дело в том, что, видимо, источники, которые говорили, что вторжение будет 16-го, перепутали стиль. У нас же все по старому и новому стилю… они перепутали, посчитали дату вторжения и перенесли его на свой стиль. Ну и все. Через две недели ждите», — колко высмеял Сатановский эстонских разведчиков за перенос «атаки ВС РФ».

По словам политолога, он считает удивительным сам факт наличия такой структуры, как эстонская разведка. Через две недели «наверняка что-то будет», но вот что именно — в Таллине наверняка не знают, саркастично резюмировал Сатановский.

Ранее ученый-востоковед поднял на смех очередные «страшилки» Запада о «вторжении России» на Украину. Об отправке Киеву военного оборудования и инструкторов НАТО сообщал RT.

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эстония разведка сатановский
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