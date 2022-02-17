Сатановский: эстонская разведка не смогла разобраться с датой «вторжения ВС РФ» на Украину

Москва, 17 февраля. Российский политолог Евгений Сатановский иронично объяснил заявление официальных представителей эстонской разведки, которые перенесли дату «вторжения ВС РФ» на территорию Украины с 16 февраля на вторую половину месяца.

По мнению ученого-востоковеда Евгения Сатановского, эстонская разведслужба не смогла разобраться с днем начала якобы «неизбежного нападения российской армии» на Украину из-за путаницы в календарном стиле. Политолог рассказал об этом в эфире радиостанции «Вести FM».

«Дело в том, что, видимо, источники, которые говорили, что вторжение будет 16-го, перепутали стиль. У нас же все по старому и новому стилю… они перепутали, посчитали дату вторжения и перенесли его на свой стиль. Ну и все. Через две недели ждите», — колко высмеял Сатановский эстонских разведчиков за перенос «атаки ВС РФ».

По словам политолога, он считает удивительным сам факт наличия такой структуры, как эстонская разведка. Через две недели «наверняка что-то будет», но вот что именно — в Таллине наверняка не знают, саркастично резюмировал Сатановский.

Ранее ученый-востоковед поднял на смех очередные «страшилки» Запада о «вторжении России» на Украину. Об отправке Киеву военного оборудования и инструкторов НАТО сообщал RT.