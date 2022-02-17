МИД России заявил об опасности принятия Украины в НАТО

Москва, 17 февраля. Возможное принятие Украины в НАТО станет реальной угрозой для некоторых стран. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России.

В ведомстве добавили, что в этом случае Киев захочет вернуть Крым, втянув Соединенные Штаты и их союзников в прямое вооруженное противостояние.

Россия 17 февраля направила Вашингтону ответ по гарантиям безопасности. Москва заявила, что единственным путем урегулирования ситуации в Донбассе является исполнение Минских соглашений. Также она предложила США и НАТО выдвинуть предложения о формировании юридического отказа от расширения Альянса на восток.