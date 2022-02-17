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Президент Алжира заявил об ухудшении отношений с Марокко

Весь мир
Президент Алжира заявил об ухудшении отношений с Марокко
Prt Scr facebook.com  / 

Алжир, 17 февраля. Отношения между АНДР и Марокко с началом дипломатического кризиса не изменились. Об этом заявил президент североафриканской республики Абдельмаджид Теббун на встрече с представителями местных СМИ, передает агентство Algerie Press Service.

По словам политика, напряженность между двумя странами только возросла за последние полгода.

«Не изменилось, наоборот, стало еще хуже», — так прокомментировал глава АНДР нынешнее положение.

Теббун возложил вину на соседнюю страну. Он пояснил, что королевство продолжает вести пропаганду против Алжира при поддержке Израиля.

В августе прошлого года МИД АНДР разорвал дипломатические связи с Марокко, обвинив его во враждебных действиях. Рабат назвал решение «односторонним».

В начале февраля министр иностранных дел республики Рамтан Ламамра подтвердил, что отношения между странами остаются напряженными. Однако Алжир не намерен вступать в вооруженный конфликт с королевством.

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