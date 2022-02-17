Самый крупный голубой бриллиант продадут с аукциона за миллиарды рублей

Американский аукционный дом выставил на предварительный просмотр голубой бриллиант ступенчатой ​​огранки весом 15,10 карата. Он был вырезан из необработанного камня, обнаруженного в апреле 2021 года. Компания описывает лот как «крупнейший ярко-голубой бриллиант, когда-либо появлявшийся на аукционе».

«Начнем с того, что цветные бриллианты — редкость. А когда речь идет о голубых или розовых бриллиантах, особенно такого размера, каждый из них является уникальной находкой. Эти камешки можно сравнить с самыми редкими произведениями искусства, такими как картины Боттичелли или Пикассо», — заявил старший вице-президент аукционного дома Фрэнк Эверетт.

По предварительным оценкам экспертов, камень планируют продать примерно за 48 миллионов долларов, то есть более чем за 3,5 миллиарда рублей. Аукцион состоится в Гонконге.