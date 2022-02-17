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Украинские военные протаранили бронемашиной собственный танк на учениях «Метель-2022»

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 17:15
Армия
Украинские военные протаранили бронемашиной собственный танк на учениях «Метель-2022»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Киев, 17 февраля. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) наглядно продемонстрировали свою «боеготовность», устроив столкновение бронемашины и танка во время учений.

Очередное тренировочное мероприятие едва не закончилось трагедией для бойцов ВСУ. Известно, что во время масштабных командно-штабных учений «Метель-2022» боевая машина пехоты БМП-1 на полном ходу протаранила украинский танк Т-64БМ. Удар получился настолько сильный, что многотонный Т-64БМ слегка подбросило. Политолог Владимир Рогов в своем Telegram-канале опубликовал соответствующее видео.

«Еще две недели учений и "самая сильная армия Европы" сама себя победит!» — прокомментировал он.

Ранее подразделения ВСУ отработали умение вести бой в условиях городской застройки. Отмечается, что тренировка прошла в городе Припять в чернобыльской зоне отчуждения.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты отправляют на учения в Болгарию роту немецких сухопутных войск. По словам главы минобороны США Ллойда Остина, они выдвинутся из ФРГ в ближайшие дни, передает RT.

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всу учения метель-2022
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