Париж, 17 февраля. Операция по выводу военного контингента Франции из Мали может занять от четырех до шести месяцев. Об этом сообщил президент бывшей метрополии Эммануэль Макрон.

«Сердце нашего командования теперь будет находиться на территории Нигера. Нам также придется на какое-то время сократить количество боевых операций по противодействию террористам в Сахеле. Отвод армии из Мали в свою очередь займет промежуток предположительно от четырех до шести месяцев. Французский спецназ Sabre останется в Буркина-Фасо, где страной также управляют новые власти», — заявил Макрон.

Ранее глава Пятой республики сообщил о выводе национального контингента с территории африканского государства. Причиной многие аналитики называют сближение Москвы и Бамако.

Pr scr France 24 /

На новость отреагировал известный социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей. По его словам, европейцы во главе с Парижем осознали неэффективность своей деятельности и решили сбежать из Мали.

«Я уверен, что этот уход — признание того, что десятки тысяч западных военных куда менее полезны для обеспечения безопасности, чем местная армия, которая проходит обучение у десятка российских инструкторов. Уже сейчас, если изучить ситуацию, боевики отступают по целому ряду направлений. И мы в ФЗНЦ уверены, что с уходом просиживавшей там штаны Пятой республики боевики побегут еще быстрее», — считает ученый.

У Елисейского дворца вызвали панику распространившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в регион группы отечественных инструкторов, которых многие западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Командование операции «Бархан» опасается, что специалисты из РФ окажутся намного эффективней солдат ЕС и миротворцев ООН.