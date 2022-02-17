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Путин заявил о сохранении позитивной динамики по доходам бюджета в 2022 году

Экономика
Путин заявил о сохранении позитивной динамики по доходам бюджета в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 февраля. Доходы бюджета в текущем году превышают расходы, и эта тенденция устойчиво сохраняется. Динамика доходов бюджета стала темой обсуждения на встрече главы государства, Центробанка и правительства.

Президент России Владимир Путин отметил успехи в сфере исполнения бюджета после периода пандемии. Он считает, что властям удастся и дальше сохранять этот тренд.

«Позитивная динамика по доходам бюджета РФ сохраняется в 2022 году», — сказал он.

Размер профицита составил 514,76 миллиарда рублей по итогам прошлого года, сообщал ранее ФАН со ссылкой на Министерство финансов РФ.

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