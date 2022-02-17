Французы поддержали вывод национальной армии с территории Мали

Париж, 17 февраля. Около 90% читателей французской газеты Le Figaro поддержали решение Елисейского дворца о выводе военного контингента страны с территории Республики Мали. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного редакцией еженедельника на официальном сайте.

После того, как президент бывшей метрополии Эммануэль Макрон заявил о передислокации национальных войск в соседние государства, редакция издания запустила голосование, в котором предложила пользователям ответить на вопрос: одобряете ли вы завершение операции «Бархан»?

Почти 90% читателей Le Figaro дали положительный ответ. При этом несколько зарегистрированных французов оставили комментарии.

«В любом случае, у нас нет выбора. Нас выставляют за дверь. Я просто надеюсь, что поскольку наши самолеты вылетят порожняком, мы заполним их малийцами, тысячами малийцев, которым у нас есть что делать», — написал Troll discret.

Пользователь с именем e=mc2 добавил:

«Как может быть иначе, если Мали больше не хочет присутствия армии Франции?»

Ранее африканские аналитики не раз сообщали, что причиной вывода военного контингента бывшей метрополии в регионе может быть сближение африканского государства с Российской Федерацией, а также сменой Бамако политического вектора с западного на восточный.

Кроме того, у Парижа вызвали панику распространившиеся в соцсетях сообщения о прибытии в страну группы отечественных инструкторов, которых многие западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».