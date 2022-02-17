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Останки захлебнувшегося более пяти тысяч лет назад мужчины нашли в пустыне Атакама

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 17:09
Наука
Останки захлебнувшегося более пяти тысяч лет назад мужчины нашли в пустыне Атакама
pixabay.com  /  TravelCoffeeBook

Сантьяго, 17 февраля. Древнее захоронение мужчины, который утонул около 5500 лет назад, обнаружили в пустыне Атакама ученые из Университета Консепсьон в Чили и Джеймс Гофф из британского Университета Саутгемптона.

Исследователи выяснили, что мужчина умер в возрасте от 35 до 45 лет. При жизни он страдал от сильного артрита, который оставил шрамы на костях. Судя по состоянию глазниц, у него был дефицит железа из-за употребления в пищу зараженных солитером животных. Состояние ног утопленника говорит о том, что он много времени проводил на корточках, возможно, для сбора моллюсков.

Причиной гибели могло стать цунами. Наводнения часто возникали в древности из-за штормов в районе пустыни Атакамы. Согласно второй теории, мужчина мог случайно захлебнуться на мелководье во время сбора моллюсков, пишет Planet Today.

Археологи со всего мира продолжают делать интересные открытия. Древнее захоронение, датируемое II веком нашей эры, обнаружили ранее в столице Ливии.

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захоронение утопленник атакама
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