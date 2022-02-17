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Россия опубликовала текст письменной реакции на ответы США по гарантиям безопасности

Политика
Россия опубликовала текст письменной реакции на ответы США по гарантиям безопасности
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 17 февраля. МИД России обнародовал текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности. Документ содержит 11 страниц.

Согласно сообщению дипломатов, США перекрутили предложения РФ по безопасности в сторону создания преимуществ для Запада. Плюс ко всему Белый дом не стал брать во внимание пакетный характер предложений, выбрав удобные для себя темы.

В своем ответе Россия настаивает на выводе всех сил и вооружений США из Центральной и Восточной Европы, а также из стран Прибалтики.

Москва подчеркнула, что в Кремле по-прежнему ожидают от Соединенных Штатов и НАТО конкретных предложений о содержании и формах юридического отказа Альянса от расширения на восток.

Ранее сообщалось, что США получили от России ответ на предложения по гарантиям безопасности. Информацию об этом подтвердили в Госдепе.

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Все новости / Политика / Россия опубликовала текст письменной реакции на ответы США по гарантиям безопасности
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