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Вывод войск Франции из Мали приведет к еще большей неэффективности миротворцев ООН

Весь мир
Вывод войск Франции из Мали приведет к еще большей неэффективности миротворцев ООН
un.org  /  Marco Dormino / UN Photo

Бамако, 17 февраля. Запланированный Францией вывод национальных войск из Мали неизбежно повлияет на действия контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА). Об этом во время пресс-конференции в Париже заявил представитель «голубых касок» Оливье Сальгадо.

«В настоящее время мы изучаем возможные последствия полного сокращения оперативного потенциала представителей Европы. Однако уже можно с уверенность сказать, что миротворцам придется столкнуться с рядом сложностей в деле стабилизации обстановки.

Несмотря на то, что сотрудники ООН предпримут необходимые шаги для адаптации к новым реалиям службы, это ситуация может отразиться на успехах миссии», — сообщил Сальгадо.

Таким образом представители Организации Объединенных Наций в очередной раз отказались признать МИНУСМА. Неэффективные действия «голубых касок» по защите населения привели к усилению террористической активности.

Вывод войск Франции из Мали приведет к еще большей неэффективности миротворцев ООН
flickr.com / Mark Fischer

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей выпустила материал, в котором рассказала, как миротворцы стали одной из главных угроз для мирного населения и территориальной целостности африканской республики, а также самым эффективным инструментом давления Франции на власти в Бамако.

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