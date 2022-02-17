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Экономист Ткаченко считает неэффективной санкционную политику Запада в отношении России

Экономика
Экономист Ткаченко считает неэффективной санкционную политику Запада в отношении России
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 17 февраля. НАТО продолжает обсуждать варианты полной изоляции России от мировой финансовой системы. Насколько далеко Запад готов зайти в вопросе ограничений и на какие меры отважится, в студии Медиагруппы «Патриот» рассуждал профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского университета, доктор экономических наук Станислав Ткаченко.

Санкционная политика никогда не приведет к тому, чтобы был выброшен белый флаг над Кремлем, на что, видимо, рассчитывают некоторые европейские и американские деятели. Такого расклада, по мнению эксперта, ожидать не стоит просто потому, что Россия является огромной страной, обладающей ядерным оружием. Кроме того, Москва призывает своих коллег по международной арене вести разговор не с позиции силы, а дипломатическим путем, находя точки соприкосновения.

«Давайте разговаривать, у нас есть беспокойства, вот европейская безопасность очень нас волнует. Ядерная программа Ирана вас волнует, ну так она и нас волнует. Давайте сядем в Женеве и будем вести переговоры», — предложил Ткаченко.

Экономист отметил, что в США много бизнес-структур, заинтересованных в сотрудничестве с Россией. Об этом свидетельствует статистика по рекордным темпам роста торговли между странами. Такая же ситуация и в Евросоюзе, что говорит о возвращении к допандемийному уровню. По его словам, 1 млн семей в ЕС зависят в своей жизни и быте от российской экономики, и разрушение хозяйственных связей станет тяжелым ударом по простым европейцам.

Санкции бьют не только по тем, против кого они направлены, но и по государству, их объявляющему, а также по всей мировой экономике. Такое мнение высказал ведущий эксперт Института современного развития, экономист и политолог Никита Масленников.

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