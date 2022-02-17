Фигуристки Щербакова и Трусова взяли золото и серебро ОИ в Пекине

Пекин, 17 февраля. Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла одиночный турнир в женском фигурном катании на 24-х зимних Олимпийских играх в Пекине. Серебряную медаль взяла Александра Трусова.

Щербакова по итогам короткой и произвольных программ набрала 255,95 балла. Александра Трусова, занявшая второе место, установила персональный рекорд, заработав 251,73 очка. Таким образом, две российские фигуристки попали в тройку сильнейших спортсменов планеты.

Ранее стало известно, что участие Камилы Валиевой в предстоящем чемпионате мира под большим вопросом. Все зависит от результатов расследования по поводу найденного в крови спортсменки запрещенного препарата.