Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 17:58
17:54
Олимпийские игры 2022
Тарасова одним словом охарактеризовала прокат Трусовой в произвольной программе на ОИ-2022
17:52
Политика
Байден озвучил новый прогноз по «нападению» России на Украину
17:50
Шоу-бизнес
Режиссер Алексей Учитель рассказал о знакомстве с Евгением Гришковцом и поздравил его с юбилеем
17:50
Олимпийские игры 2022
Прокат Трусовой на ОИ-2022 довел до слез гендиректора ФФККР
17:50
Происшествия
Красноярец в полицейской форме угрожал убить знакомую из-за грубости в Сети
17:48
Политика
Зеленского втягивают в войну: что стоит за возможной эскалацией конфликта в Донбассе
17:48
Политика
Зеленский считает бессмысленными прямые переговоры с ДНР и ЛНР
17:47
Общество
Петербургские врачи успешно вылечили 101-летнюю пациентку с коронавирусом
17:45
Политика
Депутат Госдумы Елена Драпеко предложила «закрыть» небо над Донбассом от дронов ВСУ
17:45
Видео
Самый крупный голубой бриллиант продадут с аукциона за миллиарды рублей
Все новости

Фигуристки Щербакова и Трусова взяли золото и серебро ОИ в Пекине

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 17:08
5144
Спорт
Фигуристки Щербакова и Трусова взяли золото и серебро ОИ в Пекине
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Пекин, 17 февраля. Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла одиночный турнир в женском фигурном катании на 24-х зимних Олимпийских играх в Пекине. Серебряную медаль взяла Александра Трусова.

Щербакова по итогам короткой и произвольных программ набрала 255,95 балла. Александра Трусова, занявшая второе место, установила персональный рекорд, заработав 251,73 очка. Таким образом, две российские фигуристки попали в тройку сильнейших спортсменов планеты.

Ранее стало известно, что участие Камилы Валиевой в предстоящем чемпионате мира под большим вопросом. Все зависит от результатов расследования по поводу найденного в крови спортсменки запрещенного препарата.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Фигуристки Щербакова и Трусова взяли золото и серебро ОИ в Пекине
олимпийские игры спорт фигурное катание анна щербакова
Комментировать