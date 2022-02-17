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Путин подчеркнул глобальный характер инфляционных процессов

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 17:01
Экономика
Путин подчеркнул глобальный характер инфляционных процессов
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 февраля. Президент России Владимир Путин прокомментировал оценки инфляции по итогам января. Он указал на масштабных характер проблемы, которая касается не только РФ, но и множество других стран.

Глава государства проводит совещание с правительством и Центробанком, в ходе которого идет обсуждение макроэкономических проблем.

«Инфляция в РФ в январе составила 8,7% в годовом выражении, но и в ряде других стран ситуация не лучше», — сказал политик.

Данные, которыми оперирует российский лидер, ранее публиковало Минэкономразвития. Согласно расчетам министерства, в государстве началось замедление инфляции.

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