Аналитик Егорченков указал, какой прием нацистской Германии используют США против России

Москва, 17 февраля. США не могут смириться с самим фактом существования независимой России, а потому в борьбе с РФ готовы использовать любые методы, в том числе и те, к которым в свое время прибегала нацистская Германия. Об этом рассказал директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Аналитик отмечает, что Вашингтон не просто так устроил антироссийскую информационную атаку, в рамках которой пытается убедить весь мир в том, что РФ якобы планирует организовать «вторжение» на Украину. Как считает эксперт, таким образом Соединенные Штаты просто демонизируют Россию, а заодно и стараются оправдать все направленные против РФ действия.

«Если говорить про американских "партнеров", то они все больше проговариваются, что Россия им мешает не тем фактом, что она находится рядом с Украиной, не тем фактом, что она вот-вот туда "вторгнется", а тем фактом, что страна в принципе существует. Потому что, судя по данным американской разведки, которые постоянно оглашаются, Россия якобы может вторгнуться куда и когда угодно, и это постоянная "угроза", которая, как они говорят, нависла над интересами и безопасностью Соединенных Штатов», — заявил Егорченков в эфире программы «60 минут».

Эксперт подчеркивает, что во всех возможных доктринальных документах США и НАТО Россия обязательно числится в списке ключевых врагов. Неудивительно, что для борьбы с идейным противником Вашингтон готов идти практически на любые меры, в том числе и крайне сомнительные.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Когда президент Байден начинает заявлять, что они вообще не против россиян, стоит вспомнить, что все антироссийские санкции напрямую бьют по населению РФ и по экономике страны. Эти ограничения опосредованно работают именно на то, чтобы настроить российское население против существующей власти. Прием этот старый и замечательно отработанный», — уверен специалист.

Аналитик напомнил, что к похожим методам прибегали и лидеры нацистской Германии еще в самом начале войны с Советским Союзом, когда пытались дестабилизировать ситуацию внутри страны и переманить на свою сторону часть граждан.

«Берем классическую немецкую листовку 1941 года, и что мы там видим? Там написано: "Граждане Советского Союза, ваш враг — не мы. Ваш враг — в Кремле". И сейчас ровно то же самое, ничего нового не придумали», — подчеркнул директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Известный политический аналитик Алексей Наумов ранее рассказал, как всего один грамотный ход России заставил Запад пойти на серьезные уступки и прислушаться к Москве.