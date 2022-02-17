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Аналитик Егорченков указал, какой прием нацистской Германии используют США против России

Политика
Аналитик Егорченков указал, какой прием нацистской Германии используют США против России
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 февраля. США не могут смириться с самим фактом существования независимой России, а потому в борьбе с РФ готовы использовать любые методы, в том числе и те, к которым в свое время прибегала нацистская Германия. Об этом рассказал директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Аналитик отмечает, что Вашингтон не просто так устроил антироссийскую информационную атаку, в рамках которой пытается убедить весь мир в том, что РФ якобы планирует организовать «вторжение» на Украину. Как считает эксперт, таким образом Соединенные Штаты просто демонизируют Россию, а заодно и стараются оправдать все направленные против РФ действия.

«Если говорить про американских "партнеров", то они все больше проговариваются, что Россия им мешает не тем фактом, что она находится рядом с Украиной, не тем фактом, что она вот-вот туда "вторгнется", а тем фактом, что страна в принципе существует. Потому что, судя по данным американской разведки, которые постоянно оглашаются, Россия якобы может вторгнуться куда и когда угодно, и это постоянная "угроза", которая, как они говорят, нависла над интересами и безопасностью Соединенных Штатов», — заявил Егорченков в эфире программы «60 минут».

Эксперт подчеркивает, что во всех возможных доктринальных документах США и НАТО Россия обязательно числится в списке ключевых врагов. Неудивительно, что для борьбы с идейным противником Вашингтон готов идти практически на любые меры, в том числе и крайне сомнительные.

Аналитик Егорченков указал, какой прием нацистской Германии используют США против России
ФБА «Экономика сегодня» /

«Когда президент Байден начинает заявлять, что они вообще не против россиян, стоит вспомнить, что все антироссийские санкции напрямую бьют по населению РФ и по экономике страны. Эти ограничения опосредованно работают именно на то, чтобы настроить российское население против существующей власти. Прием этот старый и замечательно отработанный», — уверен специалист.

Аналитик напомнил, что к похожим методам прибегали и лидеры нацистской Германии еще в самом начале войны с Советским Союзом, когда пытались дестабилизировать ситуацию внутри страны и переманить на свою сторону часть граждан.

«Берем классическую немецкую листовку 1941 года, и что мы там видим? Там написано: "Граждане Советского Союза, ваш враг — не мы. Ваш враг — в Кремле". И сейчас ровно то же самое, ничего нового не придумали», — подчеркнул директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Известный политический аналитик Алексей Наумов ранее рассказал, как всего один грамотный ход России заставил Запад пойти на серьезные уступки и прислушаться к Москве.

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россия сша
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