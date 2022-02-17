Фигуристка Камила Валиева несколько раз упала во время произвольной программы на ОИ-2022

Пекин, 17 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева стала четвертой в одиночном турнире по фигурному катанию на 24-х зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка несколько раз упала во время своего проката.

Фигуристка заработала за прокат в произвольной программе 141,93 балла. Камила Валиева стала четвертой на 24-х зимних Олимпийских играх в Пекине.

Ранее прославленная советская фигуристка Наталья Бестемьянова прокомментировала высказывание двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Эксперт считает, что судьи на зимних Олимпийских играх очень благосклонны к россиянке Камиле Валиевой.