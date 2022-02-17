Путин приступил к проведению совещаний по подготовке послания парламенту

Москва, 17 февраля. Президент РФ Владимир Путин начал серию совещаний по подготовке послания к Федеральному собранию.

Об этом заявил сам российский лидер. Глава государства предложил начать совещания с обсуждения макроэкономической ситуации. Также он считает необходимым озвучить прогноз на ближайшие три года.

Как сообщалось ранее, в Кремле не исключили переноса послания Путина из-за распространения штамма «Омикрон». Если волна коронавируса будет на пике, имеет смысла подождать, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.