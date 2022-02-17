Станислав Ткаченко: усиление санкционного режима приведет к оздоровлению российской экономики



Почему Запад никогда не решится ввести в отношении России всеобъемлющие санкции, которые привели бы к фактическому разрыву торговых отношений между РФ и странами коллективного Запада, объяснил президент секции «Посткоммунистические системы в международных отношениях» Ассоциации международных исследований, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского университета Станислав Ткаченко.

По мнению эксперта, введение подобных санкций равнозначно выстрелу США и их европейских партнеров себе в ноги, потому что это сильно подорвет их экономику. Для экономики РФ в краткосрочной перспективе всеобъемлющие санкции Запада были бы шокирующими, считает политолог, но в долгосрочной перспективе приведут к оздоровлению российской экономики.

«Нынешняя структура экономических отношений (прежде всего в области торговли между Россией и Западом) настолько выгодна Западу и не выгодна России, что такой разрыв в какой-то момент имел бы долгосрочное позитивное влияние на нашу экономику. В конечном итоге хватит нам вывозить сырье и покупать продукцию с высокой добавленной стоимостью, хватит наши технологии ориентировать на стандарты западных государств — в результате чего подрывается наша безопасность. Но этого ничего не произойдет, потому что с точки зрения здравой логики нет на Западе сил, которые хотели бы полного разрыва отношений с РФ», — заявил Станислав Ткаченко.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Угрозы, которые со стороны Запада звучат в адрес России, эксперт считает рудиментом эпохи 1990 годов, когда по звонку из Вашингтона много чего делалось в российском правительстве.

«Сейчас это все в прошлом, но эти воспоминания будоражат тех, кто хотел бы вернуться к славным 1990-м», — отметил политолог.

По его словам, Россия вернула себе позиции важного игрока на мировой арене, и никакие усилия Запада уже не смогут остановить нашего развития. От возможных сюрпризов в виде блокировки российских счетов по решению международных судов РФ себя обезопасила, сократив валютные накопления на зарубежных счетах.

«Начиная с 2014 года мы тихонько обрубали наши хозяйственные связи в тех сферах, где были прямые активы, которыми владело государство или госструктуры. Сейчас у ЦБ в золотовалютных резервах примерно 18 млрд долларов, раньше было 200 млрд долларов. Кроме этого, наши госкомпании стараются страховать любые свои операции с западными партнерами так, чтобы таких вмешательств не было», — пояснил Станислав Ткаченко.

Опасность того, что Запад наложит арест на активы частных компаний, эксперт считает преувеличенной, потому что в результате таких действий будет нанесен сильный удар по репутации западных стран.

«Исполнительная власть США и Великобритании отвечает за конкретную жизнь людей, и если так произойдет, то из той же Великобритании побегут не только российские, но и другие капиталы: «Что это за правовая система такая, — скажут они, — где активы могут быть заморожены просто потому, что они связаны с российским государством или действуют в его интересах». Поэтому здесь есть определенная степень неуверенности в том, что наши западные противники могут себе это позволить», — отметил Ткаченко.

ФБА «Экономика сегодня» /

Сдерживает противников РФ на Западе, по его словам, также простой прагматический расчет: введение дополнительных санкций на Россию негативно скажется на благополучии миллионов американцев и европейцев.

«Внутри США есть много бизнес-структур, заинтересованных в сотрудничестве с Россией. Посмотрите на статистику: темпы российско-американской торговли выросли с рекордной скоростью в 2021 году. В Европе мы тоже возвращаемся до пандемийный уровень в торговле. Миллион семей в ЕС зависит в своей жизни и своем быте от российской экономики — это будет тяжелый удар по ним, если хозяйственные связи будут разрушены», — заявил Станислав Ткаченко.

Вообще, тактика санкций в отношении РФ исчерпала себя, считает эксперт. Дальнейшее усиление санкционного давления обернется для Запада многомиллиардными потерями.