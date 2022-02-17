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Майя Купина рассказала, почему не спешит заводить детей

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 17:19
Видео

Ведущий программы #БЕЗФИЛЬТРОВ Антон Беккужев на этот раз отправился в гости к семье Купиных. 

Майя и Алексей Купины — экс-участники проекта «Дом-2». Молодые люди познакомились на шоу, и там же сыграли свадьбу. 

Фанаты пары не раз проявляли слишком бурный интерес к отношениям Купиных. «Майя, когда родишь наследника?», «Роди Леше сына» и тому подобные неуместные комментарии регулярно появляются в соцсетях супругов. Ребята обычно не комментируют подобные провокации, но от нашего ведущего ничего не утаить.

Также в новом выпуске вы узнаете, почему у четы Купиных не складываются отношения с папами: Алексей не общается со своим отцом более десяти лет, а Майя попросту избегает родителя.

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Все новости / Видео / Майя Купина рассказала, почему не спешит заводить детей
дом-2 тизер безфильтров антон беккужев майя купина
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