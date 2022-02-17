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Прихожане Ульяновской области собрали пострадавшей при пожаре семье средства на новый дом

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 16:59
Общество
Прихожане Ульяновской области собрали пострадавшей при пожаре семье средства на новый дом
prockomi.ru  /  Прокуратура Республики Коми

Ульяновск, 17 февраля. Неравнодушные россияне решили помочь пострадавшей в пожаре семье из Ульяновской области. Собранных средств хватило на новый дом.

Пожилая пара Раис и Надежда проживают в селе Верхняя Якушка со своей семьей. У них 10 детей и уже двое внуков, которые жили с ними в одном доме. Непотушенные угли в бане, которая была пристройкой к жилому зданию, послужили причиной пожара 29 января. Семья смогла выбраться из дома, успев взять только документы.

Настоятель сельского храма поселил пострадавших в церковном доме временного проживания. Когда о случившемся узнал епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор, он предложил организовать экстренный сбор денег и вещей первой необходимости. Собранной суммы в 550 тыс. рублей хватило семье, чтобы купить участок в 20 соток с домом, отдельным гаражом и баней.

Короткое замыкание стало причиной пожара в девятиэтажном доме в Новосибирске. Пожарным удалось спасти из задымленной квартиры 86-летнюю одинокую женщину.

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