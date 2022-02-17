Киев продолжает готовиться к активному наступлению и значительно усилил обстрелы в Донбассе

Заместитель председателя комитета Народного Совета ДНР по гражданскому и арбитражному законодательству Александр Быкадоров в разговоре с ФАН оценил вероятность возобновления Украиной полномасштабных боевых действий в Донбассе. По словам собеседника, противник «вновь активизировал свои силы».

«Мы видим, что противник активизировал свои силы по всем направлениям и с самого утра вел огонь по ряду населенных пунктов республики из гранатометов и крупнокалиберных минометов. Хотя публично украинские политики заявляют об исключительно мирных намерениях и поиске дипломатических путей так называемого возвращения Донбасса в состав Украины, Киев не только продолжает готовиться к активному наступлению, но и значительно усилил обстрелы территории республики»,— заявил Быкадоров.

Тем временем Донбасс продолжает настаивать, чтобы страны — гаранты выполнения Минских соглашений оказали давление на Украину и заставили ее выполнить взятые на себя обязательства.

Федеральное агентство новостей /

Ранее ФАН писал, что адвокат Татьяна Монтян считает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда целенаправленно пытаются напугать граждан «российским вторжением». Москва неоднократно опровергала заявления Запада о якобы ее желании вмешаться во внутренние дела Украины. Кремль и МИД подчеркивали, что Россия не представляет угрозы другим государствам.