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Ученые Университета штата Вашингтон разработали герметик для защиты бетона от влаги и соли

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 16:55
Общество
Ученые Университета штата Вашингтон разработали герметик для защиты бетона от влаги и соли
pixabay.com

Пуллман, 17 февраля. Новый герметик на основе наноматериалов способен отталкивать воду лучше любых современных аналогов. Разработку представила команда ученых из Университета штата Вашингтон в Ascelaibrary.

Руководитель работы, профессор кафедры гражданского и экологического строительства Сяньмин Ши отметил, что новый герметик также помогает защищать от воздействия солей. Разработка американских ученых позволит решить проблему сохранности городских мостов и тротуаров.

«Бетон, хотя и кажется твердой породой, по сути является губкой, это заметно, когда вы смотрите на него под микроскопом», — сообщил руководитель работы Сяньмин Ши.

Вещество создали на основе обычного силиконового герметика, в который добавили два наноматериала. Они смогли уплотнить структуру бетона и затруднить впитывание жидкости. Барьер также защищает материал от воздействия солей.

Исследовательская группа под руководством Вашингтонского университета смогла создать сверхбыстрое оптическое вычислительное оборудование. Уникальная разработка намного быстрее и эффективнее обычной электроники.

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вода бетон герметик
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