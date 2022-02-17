Ученые Университета штата Вашингтон разработали герметик для защиты бетона от влаги и соли

Пуллман, 17 февраля. Новый герметик на основе наноматериалов способен отталкивать воду лучше любых современных аналогов. Разработку представила команда ученых из Университета штата Вашингтон в Ascelaibrary.

Руководитель работы, профессор кафедры гражданского и экологического строительства Сяньмин Ши отметил, что новый герметик также помогает защищать от воздействия солей. Разработка американских ученых позволит решить проблему сохранности городских мостов и тротуаров.

«Бетон, хотя и кажется твердой породой, по сути является губкой, это заметно, когда вы смотрите на него под микроскопом», — сообщил руководитель работы Сяньмин Ши.

Вещество создали на основе обычного силиконового герметика, в который добавили два наноматериала. Они смогли уплотнить структуру бетона и затруднить впитывание жидкости. Барьер также защищает материал от воздействия солей.

Исследовательская группа под руководством Вашингтонского университета смогла создать сверхбыстрое оптическое вычислительное оборудование. Уникальная разработка намного быстрее и эффективнее обычной электроники.