Игорный бизнес в США достиг рекорда по обороту

Вашингтон, 17 февраля. Индустрия азартных игр в США рекордного объема средств в обороте. Если в 2020 году этот показатель равнялся 30 миллиардам долларов, то в 2021-м достиг 53 миллиардов, сообщают «Ведомости».

Согласно отчету Американской игорной ассоциации (AGA), прирост составил 76,6%, однако это не объясняется лишь эффектом низкой базы. В сравнении с допандемийным 2019 годом оборот увеличился на 21,4%. Расчеты не учитывают казино, расположенные на территориях индейских резерваций.

Главная заслуга принадлежит традиционным видам игрового бизнеса. Выручка казино и автоматов подскочила на 6,6% по сравнению со значением двухлетней давности, до 45 миллиардов. Драйверами развития выступили сегменты ставок на спорт и онлайн-гейминга. Одним из важных факторов стала легализация азартных игр в десяти штатах, где раньше действовал запрет.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о штрафах для операторов связи, платежных агентов и банков за услуги перевода денег в пользу нелегальных казино.