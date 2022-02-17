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США получили от России ответ на предложения по гарантиям безопасности

Политика
США получили от России ответ на предложения по гарантиям безопасности
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 17 февраля. Соединенные Штаты получили от России письменный ответ в рамках диалога по гарантиям безопасности. Об этом сообщили местные журналисты, ссылаясь на информацию Государственного департамента.

Соответствующее сообщение обнародовали журналисты телеканала CBS.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров до этого анонсировал передачу реакции Москвы на ответ Вашингтона на российские предложения по безопасности. Глава ведомства подчеркнул, что документ опубликуют через несколько часов после отправки в США.

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