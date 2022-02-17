Анна Щербакова чисто откатала произвольную программу на Олимпиаде в Пекине

Пекин, 17 февраля. Российская фигуристка Анна Щербакова представила произвольную программу на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка набрала 255,95 балла по итогам двух прокатов.

Щербакова заработала 175,75 балла после чисто откатанной произвольной программы. Пока российская фигуристка занимает первое место в личных соревнованиях на Играх в Китае.

Выступления участниц ОИ-2022 с произвольной программой стартовали 17 февраля в 13:00 по московскому времени. Соревнования завершатся прокатом россиянки Камилы Валиевой, занимавшей первое место после короткой программы с результатом 82,16 балла.

Ранее Анну Щербакову, а также ее коллегу по команде Александру Трусову проверили на допинг. Фигуристки прошли тест после скандала с Валиевой, к пробе которой возникли вопросы во время ОИ-2022.