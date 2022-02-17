Компания McDonald's подала заявку в Роспатент для регистрации бренда «Па-ра-па-па-паам»

Москва, 17 февраля. Заявка на регистрацию бренда «Па-ра-па-па-паам» поступила в Федеральную службу по интеллектуальной собственности(Роспатент).

Заявку подала американская корпорация McDonald's, компания намерена зарегистрироваться в России по классу международной классификации товаров и услуг, который дает право открытия ресторана.

Документ поступил в распоряжение Роспатента 18 января, решение о принятии его к рассмотрению оформлено 11 февраля. Название нового бренда «Па-ра-па-па-паам» взято из рекламного саундтрека ресторана быстрого питания McDonald's.

В китайском McDonald's установили велотренажеры для сжигания калорий во время еды. Теперь они стоят на месте привычных стульев.