Учеников трех школ в Самарской области пришлось эвакуировать

Самара, 17 февраля. Глава управления министерства образования и науки Самарской области Александр Каврын объяснил причину срочной эвакуации учащихся трех школ региона.

Как пояснил Каврын, на официальные электронные адреса трех школ областного города Похвистнево (№1,3 и 7) поступили сообщения о минировании. Поэтому учащиеся этих школ были эвакуированы силами прибывших сотрудников полиции и пожарных регионального МЧС, сообщает СОВА.

Специалисты провели тщательный осмотр зданий школ и прилегающих территорий. В итоге никаких угроз, связанных с минированием, обнаружено не было. После проверки школьники вернулись в классы и продолжили учебный процесс.

Ранее ФАН сообщал о том, что в Петропавловске-Камчатском 14 февраля из-за сообщения о возможном минировании были эвакуированы ученики и сотрудники всех городских школ. Вторая смена была отменена. Проверка подтвердила, что тревога была ложной.