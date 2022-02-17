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Учеников трех школ в Самарской области пришлось эвакуировать
Происшествия
Учеников трех школ в Самарской области пришлось эвакуировать
pxfuel.com  / 

Самара, 17 февраля. Глава управления министерства образования и науки Самарской области Александр Каврын объяснил причину срочной эвакуации учащихся трех школ региона.

Как пояснил Каврын, на официальные электронные адреса трех школ областного города Похвистнево (№1,3 и 7) поступили сообщения о минировании. Поэтому учащиеся этих школ были эвакуированы силами прибывших сотрудников полиции и пожарных регионального МЧС, сообщает СОВА.

Специалисты провели тщательный осмотр зданий школ и прилегающих территорий. В итоге никаких угроз, связанных с минированием, обнаружено не было. После проверки школьники вернулись в классы и продолжили учебный процесс.

Ранее ФАН сообщал о том, что в Петропавловске-Камчатском 14 февраля из-за сообщения о возможном минировании были эвакуированы ученики и сотрудники всех городских школ. Вторая смена была отменена. Проверка подтвердила, что тревога была ложной.

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