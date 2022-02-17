«Не успевают за трендами»: почему эстонцы перенесли дату российского «нападения» на конец февраля

По оценке эстонской разведки, РФ может «напасть» на Украину в конце этого месяца, а провал спрогнозированного Западом «вторжения» 16 февраля Таллин объясняет «неготовностью российской армии». Однако, как отметил в беседе с ФАН директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, эстонцы явно отстают от трендов. Другие их западные коллеги уже давно заменили конкретные даты «нападения» на очень удобную формулировку — «в любое время».

«В Эстонии утверждают, что «вторжения» 16 февраля не произошло из-за «неготовности российской армии». Конечно, в Донбассе сейчас хлябь — танки не пройдут. А еще вчера канцлер ФРГ Олаф Шольц приезжал. Зачем его так подставлять? А еще президент РФ Владимир Путин обещал китайцам не вторгаться до окончания Олимпиады. А еще… Да миллион этих «а еще» можно придумывать. Важно, что западная аудитория за эти несколько месяцев выносящей мозг агрессивной пропаганды не сомневается, что Россия нападет. А значит, «вторжение» можно откладывать сколько угодно — «схавают», — заявил Родионов.

Есть и другой вопрос: как долго западная публика будет «поедать» эти информационные вбросы? Ведь пройдет еще месяц, полгода, год и у людей начнут появляться вопросы, когда же произойдет обещанное «вторжение», отмечает собеседник ФАН. Отсылки к погоде уже не будут выглядеть правдоподобно, а политические поводы и отговорки тоже не вечны, уверен эксперт.

Федеральное агентство новостей /

«Не думаю, что авторы всего этого проекта задумываются о далеком будущем. Пока что схема работает, как говорится, «бабло мутится». Президент США Джо Байден решает свои политические проблемы. Поставщики СПГ и оружия пополняют карманы. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон доволен — он смог отвлечь внимание от скандалов вокруг своей персоны. И еще больше доволен президент Франции Эммануэль Макрон — он уже примерил лавры спасителя Европы от войны и готовится к выборам. Все довольны», — высказался Родионов.

Как объяснил эксперт, при таком подходе они могут в любой момент объявить, что якобы напугали Россию, поэтому «вторжение» не состоялось. При этом сейчас для поддержания этой схемы используется универсальная формулировка прогнозирования «нападения» — «в любой момент». Очень удобно. Не надо будет потом снова и снова оправдываться за «просрочку».

«Эстонцы, которые утверждают, что российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля, явно тормозят и не поспевают за трендами. Впрочем, неудивительно», — заключил Родионов.

А пока Запад играет с датами «нападения» России на Украину, официальный Киев заявил, что готов вести переговоры с Москвой по установлению мира.