Россия выслала заместителя американского посла в Москве Гормана

Москва, 17 февраля. Заместитель американского посла в Москве Барт Горман выслан из России. Об этом проинформировали представители посольства США.

Американская сторона уже отреагировала на случившееся с дипломатом. По словам властей США, Вашингтон ответит Москве на высылку заместителя посла из России, передает РИА Новости.

Ранее американский посол в Москве Джон Салливан прибыл в здание МИД России. Его визит состоялся на фоне заявления властей РФ о намерении передать ответ на письмо Соединенных Штатов по гарантиям безопасности.