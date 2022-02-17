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Россия выслала заместителя американского посла в Москве Гормана

Политика
Россия выслала заместителя американского посла в Москве Гормана
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 17 февраля. Заместитель американского посла в Москве Барт Горман выслан из России. Об этом проинформировали представители посольства США.

Американская сторона уже отреагировала на случившееся с дипломатом. По словам властей США, Вашингтон ответит Москве на высылку заместителя посла из России, передает РИА Новости.

Ранее американский посол в Москве Джон Салливан прибыл в здание МИД России. Его визит состоялся на фоне заявления властей РФ о намерении передать ответ на письмо Соединенных Штатов по гарантиям безопасности.

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