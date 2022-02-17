Депутат Госдумы Елена Драпеко предложила «закрыть» небо над Донбассом от дронов ВСУ

Депутат Госдумы Елена Драпеко эмоционально отреагировала на тревожные сообщения, поступающие из Донбасса, где от обстрелов со стороны украинских военных страдают мирные жители ДНР и ЛНР. Парламентарий напомнила, что Госдума приняла обращение к президенту России с просьбой о признании Донецкой и Луганской народных республик. В авторской колонке для ФАН Елена Драпеко поддержала это решение и отметила, что, с ее точки зрения, нужно пойти дальше — расширить помощь России республикам Донбасса. Мнение колумниста в данном случае не является позицией всей Госдумы. Также напоминаем, что авторское мнение может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

Защитить жителей Донбасса! Колонка Елены Драпеко

Ситуация в Донбассе меня чрезвычайно тревожит. Смотрю все политические передачи, мониторю интернет, читаю разные источники, слушаю различные мнения. Очень переживаю за Донбасс и его жителей. Знаю, что такие чувства испытывают многие.

Напомню, наша партия «Справедливая Россия — За правду» давно поддерживает республики Донбасса. Наша фракция, естественно, голосовала за обращение Госдумы к президенту о признании ДНР и ЛНР. С нашей точки зрения, это важный шаг к окончанию этого столько лет тянущегося кровавого конфликта, в котором продолжают гибнуть мирные жители.

Кроме того, на фоне информации, что силы ОБСЕ покидают или уже покинули эту зону, сообщения об этом были, считаю, что настал момент защитить жителей Донбасса, организовав над этим регионом бесполетную зону. «Закрыть» небо, чтобы никакие дроны с украинской стороны туда не пролезли — ни с боеприпасами, ни запущенные с разведывательными целями. Это даст возможность хоть как-то обезопасить жителей, а, возможно, и предотвратить наступление сил ВСУ, сосредоточенных на границе ДНР и ЛНР.