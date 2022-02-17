Адвокат Монтян назвала зверскими попытки Киева напугать украинцев Россией

Киев, 17 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский и его команда целенаправленно пытаются напугать граждан «российским вторжением». Такое мнение выразила адвокат Татьяна Монтян.

Правозащитница обратила внимание на необычный способ, которым пользуется Киев для нагнетания обстановки внутри страны. Она раскрыла украинцам глаза на «зверские методы» Зеленского по запугиванию Россией.

Воспитанников детсадов и школ подготавливают к якобы предстоящим бомбардировкам, заставляя их спускаться в подвалы. Складывается впечатление, что киевские власти во главе с президентом Украины специально стремятся разжечь страхи у людей перед Россией, отметила Монтян в Telegram-канале.

«Хотя бомбить и убивать мирных жителей, включая детей, — это всегда было любимой забавой именно США. Более 400 детей лишь в одной Югославии погибли от ракетно-бомбовых ударов США и их союзничков по НАТО. В Ираке и Афганистане вообще без счета», — написала украинский адвокат.

youtube.com / Тетяна Монтян

Москва неоднократно опровергала заявления Запада о желании вмешаться во внутренние дела Украины. Кремль и МИД подчеркивали, что Россия не представляет угрозы другим государствам.

Ранее Монтян прокомментировала заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о планах вернуть Украину в «лоно славянства». Глава республики умеет говорить правильные вещи, уточнила адвокат.