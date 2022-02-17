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Байден попросит Конгресс выделить рекордный бюджет для Пентагона

Весь мир
Байден попросит Конгресс выделить рекордный бюджет для Пентагона
Global Look Press  /  US Navy / Globallookpress.com

Вашингтон, 17 февраля. Президент США Джо Байден обратится к Конгрессу о выделении Пентагону по меньшей мере 770 млрд долларов на 2023 финансовый год. Об этом сообщают осведомленные источники в администрации Белого дома.

В случае, если законодатели прислушаются к пожеланиям Байдена и утвердят финансирование в желаемом объеме, документ станет самым большим военным бюджетом в истории США. По словам источников, знакомых с ситуацией, столь высокие траты, обусловлены желанием оборонного ведомства модернизировать вооруженные силы.

Текущие переговоры по бюджету между министром обороны Ллойдом Остином и Административно-бюджетным управлением Белого дома ведутся вокруг проекта документа на сумму более 770 миллиардов долларов. Источники подчеркивают, что переговоры продолжаются, и окончательная сумма может измениться до того, как соответствующий бюджетный запрос будет подан.

Сообщается, что на нужды Министерства обороны может быть выделено около 773 миллиардов долларов. Вместе с расходами на другие цели, общая сумма может превысить 800 миллиардов долларов.

Среди главных приоритетов этого бюджета — судостроение, развитие возможностей в космосе, противоракетная оборона и модернизация ядерной триады. Основными бенефициарами этих программ, в случае их реализации, станут крупнейшие оборонные подрядчики: Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics.

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Prt Scr youtube.com / Новости на Первом канале

При этом модернизация стратегических ядерных сил наряду с разработкой новых систем вооружения рассматривается Белым домом в качестве обязательного пункта военной программы в рамках стратегии по противодействию России и Китаю.

Вместе с тем Пентагон планирует сократить финансирование некоторых оборонных программ. В частности, планируется списание кораблей прибрежной зоны проекта LCS, а также вывод из эксплуатации штурмовиков A-10 Thunderbolt.

Один из источников сообщил, что ожидается, что Конгресс увеличит бюджетный запрос президента на национальную оборону. Выступление Байдена с обращением к Конгрессу, запланированное на 1 марта, рассматривается как начало нового бюджетного цикла.

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