Байден попросит Конгресс выделить рекордный бюджет для Пентагона

Вашингтон, 17 февраля. Президент США Джо Байден обратится к Конгрессу о выделении Пентагону по меньшей мере 770 млрд долларов на 2023 финансовый год. Об этом сообщают осведомленные источники в администрации Белого дома.

В случае, если законодатели прислушаются к пожеланиям Байдена и утвердят финансирование в желаемом объеме, документ станет самым большим военным бюджетом в истории США. По словам источников, знакомых с ситуацией, столь высокие траты, обусловлены желанием оборонного ведомства модернизировать вооруженные силы.

Текущие переговоры по бюджету между министром обороны Ллойдом Остином и Административно-бюджетным управлением Белого дома ведутся вокруг проекта документа на сумму более 770 миллиардов долларов. Источники подчеркивают, что переговоры продолжаются, и окончательная сумма может измениться до того, как соответствующий бюджетный запрос будет подан.

Biden is expected to ask Congress for a U.S. defense budget exceeding $770B for the next fiscal year as the Pentagon seeks to modernize the military.



