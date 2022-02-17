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Трусова впервые в истории Олимпиады представила пять четверных прыжков

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 16:45
Олимпийские игры 2022
Трусова впервые в истории Олимпиады представила пять четверных прыжков
Global Look Press  /  Максим Константинов/Global Look Press

Пекин, 17 февраля. Российская фигуристка Александра Трусова выступила с произвольной программой на зимней Олимпиаде в Пекине. Спортсменка представила пять четверных прыжков впервые в истории Игр.

Трусова пока занимает первое место среди участниц соревнований. После короткой и произвольной программ сумма ее баллов составляет 251,73 балла. После произвольной программы судьи поставили спортсменке 177,13 балла.

Напомним, фигуристка оказалась на четвертой строчке после короткой программы на Играх в Китае. Трусова заработала 74,60 балла по итогам проката. Первое и второе места заняли россиянки Камила Валиева и Анна Щербакова, набравшие в короткой программе 82,16 и 80,20 балла соответственно.

Во время Игр в Пекине вокруг Камилы Валиевой разгорелся скандал из-за ее сомнительной допинг-пробы, сданной 25 декабря. После этого инцидента Трусову и Щербакову проверили на допинг, и анализы обеих фигуристок оказались чистыми.

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