В Гватемале арестовали антикоррупционных прокуроров по делу о коррупции

Гватемала, 17 февраля. Власти Гватемалы подтвердили арест двух сотрудников Специальной прокуратуры по борьбе с безнаказанностью (FECI) в рамках борьбы с коррупцией. Об этом сообщает агентство Reuters.

Представитель прокуратуры Луис Панталеон заявил, что чиновникам были предъявлены обвинения в злоупотреблении властью за предполагаемое принуждение некого гражданина к даче показаний.

Оба помощника прокурора были замешаны в расследовании коррупционного дела с участием адвокатов, политиков и бизнесменов, пытавшихся оказать влияние на избрание судей. Власти Гватемалы сообщили, что ожидается рассмотрение ордеров на арест еще двух сотрудников.

