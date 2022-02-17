В Гватемале арестовали антикоррупционных прокуроров по делу о коррупции

Гватемала, 17 февраля. Власти Гватемалы подтвердили арест двух сотрудников Специальной прокуратуры по борьбе с безнаказанностью (FECI) в рамках борьбы с коррупцией. Об этом сообщает агентство Reuters.

Comunicado de @MPguatemala



Operativos de Asuntos Internos para capturar a personal de #Feci por coaccionar a testigo para montar un caso.



Estas prácticas ilegales son las que dejo la fracasada ex CICIG, ya no toleraremos que fiscales sigan manipulando la justicia. pic.twitter.com/1lj8vKwKRO — Guatemala Inmortal (@Guate_Inmortal_) February 16, 2022

Представитель прокуратуры Луис Панталеон заявил, что чиновникам были предъявлены обвинения в злоупотреблении властью за предполагаемое принуждение некого гражданина к даче показаний.

«С помощью угроз, насилия и запугивания они попытались заставить истца подписать соглашение о сотрудничестве», — отметил Панталеон.

Оба помощника прокурора были замешаны в расследовании коррупционного дела с участием адвокатов, политиков и бизнесменов, пытавшихся оказать влияние на избрание судей. Власти Гватемалы сообщили, что ожидается рассмотрение ордеров на арест еще двух сотрудников.

The Guatemalan Prosecutor's Office confirmed on Wednesday the arrest of two assistant prosecutors from the Special Prosecutor's Office against Impunity (FECI), the latest in a string of detentions of anti-corruption officials. https://t.co/OOt85UsrQC — The Kleptocracy Initiative (@KleptocracyIntv) February 16, 2022

Задержание помощников прокуроров произошло на фоне политического скандала, потрясшего Гватемалу. В начале недели агентство El Faro, занимающееся независимыми расследованиями, сообщило, что президент Алехандро Джамматтеи получил незаконные денежные средства за его президентскую кампанию в 2019 году.

Случай с задержанием двух чиновников является вторым за эту неделю арестом лиц, работающих над делами о коррупции высокопоставленных лиц.

«США резко осуждают неприемлемое плохое обращение и постоянное нарушение прав нынешних и бывших прокуроров со стороны Прокуратуры Гватемалы», — заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Американское правительство подчеркнуло, что власти Гватемалы имеют явное намерение наказать граждан, борющихся с безнаказанностью и содействующих прозрачности.

10 февраля была задержана адвокат Лейли Сантисо, которая работала в Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью при поддержке ООН. Власти Гватемалы запретили работу данного органа в 2018 году, после того как в результате расследования были арестованы бывшие президенты и бизнесмены высокого уровня, замешанные в коррупции.

Через несколько дней была также заключена под стражу бывшая представительница FECI Ева Соса.