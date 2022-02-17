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В Гватемале арестовали антикоррупционных прокуроров по делу о коррупции

Весь мир
В Гватемале арестовали антикоррупционных прокуроров по делу о коррупции
twitter.com  /  @DrGiammattei

Гватемала, 17 февраля. Власти Гватемалы подтвердили арест двух сотрудников Специальной прокуратуры по борьбе с безнаказанностью (FECI) в рамках борьбы с коррупцией. Об этом сообщает агентство Reuters.

Представитель прокуратуры Луис Панталеон заявил, что чиновникам были предъявлены обвинения в злоупотреблении властью за предполагаемое принуждение некого гражданина к даче показаний.

«С помощью угроз, насилия и запугивания они попытались заставить истца подписать соглашение о сотрудничестве», — отметил Панталеон.

Оба помощника прокурора были замешаны в расследовании коррупционного дела с участием адвокатов, политиков и бизнесменов, пытавшихся оказать влияние на избрание судей. Власти Гватемалы сообщили, что ожидается рассмотрение ордеров на арест еще двух сотрудников.

Задержание помощников прокуроров произошло на фоне политического скандала, потрясшего Гватемалу. В начале недели агентство El Faro, занимающееся независимыми расследованиями, сообщило, что президент Алехандро Джамматтеи получил незаконные денежные средства за его президентскую кампанию в 2019 году.

Случай с задержанием двух чиновников является вторым за эту неделю арестом лиц, работающих над делами о коррупции высокопоставленных лиц.

«США резко осуждают неприемлемое плохое обращение и постоянное нарушение прав нынешних и бывших прокуроров со стороны Прокуратуры Гватемалы», — заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Американское правительство подчеркнуло, что власти Гватемалы имеют явное намерение наказать граждан, борющихся с безнаказанностью и содействующих прозрачности.

10 февраля была задержана адвокат Лейли Сантисо, которая работала в Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью при поддержке ООН. Власти Гватемалы запретили работу данного органа в 2018 году, после того как в результате расследования были арестованы бывшие президенты и бизнесмены высокого уровня, замешанные в коррупции.

Через несколько дней была также заключена под стражу бывшая представительница FECI Ева Соса.

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