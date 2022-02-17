Депутат Кусайко перечислила новые меры поддержки российского бизнеса

Москва, 17 февраля. Пандемия стала серьезным испытанием для российского бизнеса, и государство продолжает разрабатывать новые меры поддержки. О предложенных Государственной думой новых компенсациях рассказала депутат Татьяна Кусайко.

Выступая на пресс-конференции Общественной Службы Новостей «Чего еще ожидать от пандемии?», она отметила, что в рамках программы поддержки и развития бизнеса был создан комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству. Он активно сотрудничает с правительством. Кроме того, многие законодатели сами являются предпринимателями, поэтому актуальные проблемы им хорошо известны.

«На 2022 год запланирована широкая госпрограмма экосистемы цифровизации, когда удаленно представители бизнеса могут понять возможности, которые им сегодня доступны. В 2022 году это коснется сферы туризма, сельского хозяйства. Им будет оказана поддержка в организации международных выставок и конференций. Средства, которые выделяются в качестве возмещения, достаточно весомые: для малого и среднего бизнеса — 700 тысяч, для крупного — 2 млн (рублей. — Прим. ФАН). Возмещение можно получить за три мероприятия», — перечислила Кусайко.

Кабмин приложит все возможные усилия, чтобы упростить работу предпринимателей, связанной с результатами интеллектуальной деятельности, включая изобретения, полезные модели, сообщил ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

Тем временем около 9000 самозанятых на Ямале открыли свой бизнес. Власти региона предлагают им широкую линейку мер поддержки – от обучения и консультаций до финансовой помощи, приводит «Север-Пресс» слова губернатора Дмитрия Артюхова.